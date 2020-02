Un film racconto della Murgia "zattera di pietra" e degli artigiani

Un film dedicato alla Murgia, una "isola di pietra", e agli artigiani che lavorano la pietra o tramandano gli antichi saperi. "La zattera di pietra", con la regia di Alessandro Scillitani, viene proposto per tre giorni nei cinema di Gravina, Matera e Altamura per raccontare il territorio con i volti e le voci di chi la Murgia la vive con le mani e con la poesia dell'arte.Scillitani non è nuovo al racconto di quest'area interregionale, dopo aver lavorato insieme al giornalista Paolo Rumiz al documentario sull'antica via Appia. Nato da un'idea del cantastorie Donato Laborante (in arte Emar), il film racconta "una terra antica e magica, in cui è possibile respirare l'essenza primigenia dell'uomo", facendo parlare orafi, scultori, librai, pastori.Dopo le proiezioni di Gravina, alle "Officine Culturali", e di Matera, al cinema Piccolo, oggi terza e ultima serata in programma alle ore 21.30, al "Cinema grande" di Altamura (info 080.9199052)