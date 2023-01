La Murgia è western, da oggi in tv

Da oggi, sulla piattaforma streaming Paramount + Italia, è possibile assistere al primo episodio della serie televisiva "That dirty black bag" ("Quella sporca sacca nera") girata in Italia, Marocco e Spagna, in otto episodi. Tra i set allestiti per la produzione, figura anche l'area murgiana con numerosi luoghi che fanno capolino nelle scene a forte tasso adrenalinico.La serie ha debuttato a marzo negli Stati Uniti, in Canada e in Australia sulla piattaforma Amc+. E' stata creata da un'idea di Mauro Aragoni, sceneggiatore e al suo esordio in regia. Una regia in tandem con l'irlandese Brian O'Malley.La serie è firmata da Palomar e Bron Studios, in collaborazione con Apulia Film Commission. La serie è stata girata in Puglia (Bari, Poggiorsini, Spinazzola, Altamura, Gravina, Martina Franca, Fasano, Santeramo, Melendugno e Lecce), in Marocco e in Spagna.Per le ambientazioni sono stati scelti alcuni caratteristici dell'Alta Murgia, tra masserie e vecchi stabilimenti vinicoli. A Poggiorsini, al Garagnone, nelle masserie Capurso e Melodia sono state girate delle scene a cavallo; allestite pure delle casette in stile western, sempre al Garagnone, riconoscibile anche nella serie televisiva e nel trailer. Ad Altamura sono state scelte la masseria Jesce, le grotte di Pisciulo e le grotte della dimora Cagnazzi. A Santeramo un set è stato allestito presso lo stabilimento vinicolo De Laurentis. Le scene pugliesi sono state girate in pieno periodo Covid, a dicembre del 2020 e in altri periodi del 2021.Lo "script" originale (con titolo italiano), di Aragoni, è ispirato alla celeberrima trilogia del dollaro di Sergio Leone ed è incentrato su un cacciatore di taglie, con una misteriosa sacca nera, alla ricerca di due banditi nel Messico di due secoli fa. Il film è girato in inglese ed è già stato etichettato come uno "spaghetti western" - il celeberrimo filone di Sergio Leone, Bruno Corbucci e altri - con uno stile più incalzante e con figurazioni sanguinolente alla Tarantino.Tra gli interpreti principali, Travis Fimmel - che ha girato nei set murgiani - e Dominic Cooper, che interpreta lo sceriffo che è sulle tracce del cacciatore di taglie. Altri interpreti: Douglas Booth, Niv Sulta.Link del trailer (fai copia-incolla):https://www.youtube.com/watch?v=_da1DpqQIso