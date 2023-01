Un calendario dedicato alle orchidee

Un meraviglioso calendario fotografico 2023 dedicato alle Orchidee Spontanee – "Ophrys gravinensis e suoi ibridi", curato da Filippo D'Alonzo, responsabile della Sezione Locale "Murgiana" dell'Associazione naturalistica nazionale G.I.R.O.S. Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee, viene diffuso in questi giorni tra appassionati e curiosi. In copertina l'Ophrys gravinensis e i suoi otto ibridi: Ophrys xpulicchiensis (dal nome della Foresta Pulicchie), Ophrys xorettae (dedicato a Oretta Muzzi), Ophrys xpavonei (dedicato a Dino Pavone), Ophrys xrosae (dedicato a Rosa D'Alonzo), Ophrys xdifonzoi (dedicato a Michele Difonzo), Ophrys xmoramarcoi (dedicato a Carlo Moramarco), Ophrys xmariana (dedicato a Maria D'Alonzo), Ophrys xfilomenoi (dedicato a Filomeno Leone).Nel mese di settembre è raffigurato l'ibrido Ophrys xmoramarcoi (specie parentali Ophrys bombyliflora x Ophrys gravinensis) scoperto da Filippo D'Alonzo al Pulicchio di Gravina in Puglia, nel territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia, che è dedicato al Maresciallo Capo dei Carabinieri Forestali Carlo Moramarco di Altamura, già Comandante della Stazione Parco del Corpo Forestale dello Stato di Gravina in Puglia e attualmente Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Palazzo San Gervasio (PZ), appassionato ricercatore di orchidee spontanee, impegnato nella tutela e salvaguardia dell'ambiente, e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico-archeologico-paesaggistico.Fotografie dell'habitat – territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia, ove nascono le Orchidee spontanee, completano il calendario.Per richiedere il calendario, e-mail: filippo.dalonzo@libero.it