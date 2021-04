La Murgia diventa terra di cinema

Nuovi ciak sulla Murgia per una produzione cinematografica d'autore. Si sono tenute le riprese del film "Profeti", con la regia di Alessio Cremonini. Il 48enne regista romano è conosciuto per il film "Sulla mia pelle" dedicato alla storia di Stefano Cucchi. Cremonini firma anche la sceneggiatura assieme a Monica Zapelli. La fotografia è di Ramiro Civita e il montaggio di Marco Spoletini.Il film è prodotto da Cinema Undici e Lucky Red, con la collaborazione di Rai Cinema e il supporto dell'Apulia Film Commission, oltre al sostegno della Direzione Generale Cinema e audiovisivo. Una pellicola che -secondo le prime indiscrezioni- è incentrata sulla storia del rapimento di una giornalista in Siria e sul suo periodo di detenzione. Il film avrà come protagonista Jasmine Trinca, che dopo aver interpretato Ilaria Cucchi nel film "Sulla mia pelle", torna a lavorare in un film di Cremonini. Con lei sul set di "Profeti" anche Isabella Nefar e Ziad Bakri.La pellicola viene girata tutta in Puglia. A Gravina sono state girate delle scene nell'antico rione Piaggio. In territorio di Altamura i set sono stati allestiti nella zona di Murgia Franchini, nei pressi del nucleo rurale della riforma fondiaria.E' un'altra produzione a breve distanza di tempo dopo la serie western per la tv "Quella sporca sacca nera" ("That dirty black bag"), una produzione internazionale firmata da Palomar e Bron Studios, in collaborazione con Apulia Film Commission. Ad Altamura i registi Mauro Aragoni e Brian O'Malley hanno scelto luoghi caratterizzati da masserie e grotte. Altri set caratteristici sono stati allestiti a Poggiorsini o presso l'ex stabilimento vinicolo De Laurentiis a Santeramo.In precedenza il territorio altamurano è stato scelto anche per le riprese di "Pinocchio" di Matteo Garrone a Jesce (2019) e "Il mio corpo vi seppellirà" (2018) di Giovanni La Parola. Quest'ultimo è disponibile sulle varie piattaforme on demand.Nella foto le riprese di Pinocchio (2019)