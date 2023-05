Cinema: al "Mangiatordi" il film "Il grande male"

Dopo il successo di pubblico e stampa al Bif&st–Bari International Film&Tv Festival, "Il grande male" scritto e diretto da Mario Tani sarà nei cinema dal 4 maggio, distribuito da Francesco Mangiatordi con Amaranta Frame. Ad Altamura è programmato al Multicinema Mangiatordi.Interamente girato a Bari, con Roberto Corradino, Michele Sinisi, Elena Cotugno, Lucia Zotti, Danilo Giuva, Vincenzo De Michele e Christian Di Domenico, "Il grande male" è un film che ho concepito durante i giorni del lockdown che, giocoforza, hanno influenzato l'idea di far muovere il protagonista in un mondo limitato e confinato, anche se solo metaforicamente" spiega il regista.Dopo un incubo notturno, Giulio (Roberto Corradino) non riesce più ad uscire dal cortile di casa. Da quel momento mancano sette giorni alla fine del mondo. La verità si nasconde dietro ad un sibilo proveniente dal sottosuolo del suo palazzo. "Il grande male" è un film di genere, ma è anche un film drammatico i cui elementi principali sono però quelli tipici di un thriller, con mistero e suspense a condire una storia dai risvolti fantastici. Il motivo principale è la scelta del punto di vista: la mente del protagonista.Prodotto da Mac Film/Amaranta Frame, il film è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e dell'Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 2014/2020, con l'impiego di 26 unità lavorative pugliesi.Mario Tani sin dal 1990 si realizza corti, spot pubblicitari, video musicali e documentari, e partecipa ad importanti festival di cinema sia italiani che stranieri. Nel 2002 è Gillo Pontecorvo a premiare il suo cortometraggio L'affaire a Cinecittà, mentre numerosi sono i riconoscimenti ottenuti con i successivi cortometraggi, Un certain regard (2006) e Le dernier combat (2010). È co-autore e produttore del documentario Temporary Road. (una) Vita di Franco Battiato, distribuito da NEXO Digital, presentato al Torino Film Festival e primo incasso medio italiano nella uscita in sala del 2013. Tra i fondatori di MAC film, di cui è amministratore dal 2005, è anche Direttore artistico dell'evento Cinema Show insieme a Stefano Belli. Nella sua filmografia, tra gli altri: Dies Irae (1998), L'anello di Moebius (2000), The Buzz (2001), L'Ospite (2003), Emigranti (2008), Passione Carbonara (2011), Roseline (2020).