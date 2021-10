Un calendario di eventi per il periodo delle feste

L'amministrazione comunale ha avviato l'organizzazione di un programma di eventi e manifestazioni che si svolgeranno nel periodo natalizio (dicembre 2021-gennaio 2022). L'ente locale invitano associazioni, soggetti culturali, enti a comunicare entro il 10 novembre al Servizio Cultura gli eventi dagli stessi organizzati e che si realizzeranno nel periodo delle feste in modo da realizzare un "calendario" unico.Come rende noto il Comune, l'avviso "è destinato unicamente ad acquisire notizie e dati relativi ad eventi organizzati da soggetti terzi rispetto all'Ente; conseguentemente sono a carico dei soggetti organizzatori tutti gli adempimenti, gli oneri e le responsabilità inerenti la realizzazione di tali manifestazioni da cui il Comune di Altamura rimane estraneo. La partecipazione al presente Avviso, pertanto, non costituisce né autorizzazione allo svolgimento degli eventi, per i quali i soggetti interessati dovranno espletare apposita procedura tramite gli uffici competenti, né costituisce richiesta o titolo per la concessione di contributi economici. Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Cultura e Turismo sito al piano terra del Palazzo di Città, tel. e fax 080/3107404".