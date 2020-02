Ultime aperture straordinarie della cava dei dinosauri

Si avvia alla conclusione il "cantiere" presso la cava dei dinosauri, in località Pontrelli. Sono state fissate le ultime due giornate di apertura straordinarie per poter visitare le "piste" di orme messe in evidenza nel corso delle attività di pulizia della paleosuperficie. Sempre su prenotazione si potrà accedere, in gruppi limitati, domani (29 febbraio) e sabato 7 marzo.Per prenotarsi è necessario inviare una email (dinosauridialtamura@gmail.com). Per ogni giornata ci saranno due turni di visita (ore 10 e ore 11), al massimo trenta partecipanti per ciascuno.Finora circa 1300 persone, tra cittadini altamurani, turisti e scolaresche, in varie circostanze - settimana del pianeta Terra e aperture straordinarie - hanno potuto fruire in modo gratuito delle visite guidate, sempre su prenotazione, trattandosi di un cantiere a tutti gli effetti e quindi le limitazioni sono state imposte da ragioni di sicurezza. Inoltre al sito hanno avuto accesso numerosi studiosi e ricercatori.Nella cava "Pontrelli", per iniziativa del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza della Città metropolitana e con fondi statali, si è tenuto un intervento mirato alla protezione delle orme dagli agenti atmosferici e di messa in sicurezza dei fronti di cava nonché alla realizzazione di una passerella con cui consentire la fruizione dei visitatori.Le orme sono circa 20.000.