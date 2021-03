Uffici di prossimità della giustizia, il Comune si candida

Orientare e informare sugli istituti di protezione giuridica;

Distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento;

Dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti, e gli ausiliari del giudice, possono redigere senza l'ausilio di un legale;

Inviare e ricevere atti telematici agli e dagli uffici giudiziari;

Fornire consulenza, anche tramite il supporto qualificato degli ordini professionali, sugli istituti di protezione giuridica.

a) soppressione a seguito della riforma operata con i Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del Comune e/o dell'Associazione di Comuni;

b) distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la sede del Comune o del Comune più lontano nel caso di Associazione di Comuni;

c) numero di residenti nel territorio comunale ovvero del numero complessivo dei residenti nel territorio dell'Associazione di Comuni;

d) difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici sia dalla conformazione del territorio urbano di riferimento, sia dall'assenza di collegamenti pubblici diretti ovvero di altri fattori esplicitamente indicati.

Il Comune di Altamura ha presentato istanza alla Regione Puglia, partecipando ad un avviso pubblico, per candidarsi a ospitare un ufficio di prossimità della giustizia. Si tratta di un progetto nazionale del Ministero della giustizia ("Uffici di prossimità", Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014 – 2020").Il progetto nazionale mira ad "ampliare la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti ai cittadini ed in particolare a quelli appartenenti alle cd. fasce deboli, attraverso l'implementazione di punti di contatto e di accesso presso gli enti locali al sistema giustizia" (presso tali punti di accesso sarà possibile ricevere informazioni e servizi integrati relativamente all'ambito della volontaria giurisdizione) e a "Semplificare l'accesso alla tutela dei diritti, grazie al supporto delle tecnologie informatiche, favorendo l'apertura di tali punti con priorità per quei territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie attuate con il Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, ma anche di quelli la cui conformazione urbana e la densità abitativa rendono problematico l'accesso agli istituti di tutela ed alle strutture ad essi preposte".Gli uffici di prossimità svolgeranno questi servizi:Nella selezione delle manifestazioni di interesse presentate dai Comuni singoli oppure dalle associazioni di Comuni si terrà conto di quattro requisiti:Il Comune di Altamura ha presentato la candidatura sulla base dei primi tre requisiti. Nel 2012, infatti, fu soppressa la sede distaccata del Tribunale di Bari, presso l'immobile in Largo Santoro Passarelli.La presentazione della manifestazione di interesse è il primo passo di questo iter amministrativo.