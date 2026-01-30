Referendum: incontro per il no

Il 22 e il 23 marzo 2026 si voterà per il referendum costituzionale sulla giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. La riforma è stata approvata dal Parlamento. Si tratta di un referendum confermativo: a differenza di quello abrogativo, con cui si intende eliminare una norma già in vigore, per "confermare" non occorre il quorum del 50% + 1 dei votanti. Pertanto, si procederà al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto.Questo pomeriggio, alle ore 19.00, nel LiberHub in viale Martiri - angolo via Ottavio Serena si tiene un incontro organizzato dal comitato "Giusto dire NO" per approfondire le motivazioni relative alla riforma Nordio.Intervengono:l'avvocato Nicolas De Noia;Claudia Mazzilli, referente del coordinamento per la democrazia costituzionale;il magistrato Marco Guida;il magistrato Marco Nuzzi che apre e modera l'incontro.Secondo il comitato "Giusto dire NO", che è stato costituito a livello nazionale dall'Anm (associazione nazionale magistrati). Secondo il comitato: "la riforma della giustizia del Governo Meloni mina alla radice l'autonomia del potere giudiziario spaccando e depotenziando il CSM, l'organo che ne garantisce l'indipendenza dalla politica".