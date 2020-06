Tutto fermo per feste patronali e sagre: quando si riparte?

Stasera, alle ore 19.00, anche ad Altamura è organizzato un momento di sensibilizzazione (flash mob) per l'iniziativa nazionale "E festa sia", voluta dal movimento per la tutela delle feste patronali e delle feste di piazza per una ripartenza in sicurezza degli eventi. Il settore, infatti, è del tutto fermo e non c'è stata nessuna fase 2 o 3. Le difficoltà sono notevoli per chi opera in questo settore.Il movimento abbraccia tutti gli operatori culturali impegnati nella salvaguardia del patrimonio delle feste civili (bande e gruppi musicali, aziende di luminarie e pirotecniche, ecc.). L'appello è far tornare le feste nelle piazze. Quindi la mobilitazione si tiene proprio nei luoghi dove le feste generalmente si tengono ma non in questo anno segnato dall'emergenza sanitaria.Ad Altamura in piazza Duomo e nelle vie limitrofe è la "Euroband - Murgia's street band" a organizzare un flash mob musicale.