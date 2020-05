Turismo, tutto azzerato e grande incertezza

Per il turismo si è azzerato tutto. E' uno dei settori maggiormente penalizzati dall'emergenza Covid-19 con l'annullamento totale delle prenotazioni. Sono un pallido ricordo i flussi di visitatori che hanno reso il 2019 l'anno dei record.Sono freschissimi, appena elaborati, i dati statistici. L'anno scorso Altamura è stato il sesto Comune in provincia di Bari dopo Bari, Alberobello, Monopoli, Polignano e Castellana Grotte. Grazie all'effetto Matera capitale europea della cultura, alla festa medievale "Federicus" e alle grandi scoperte, ad Altamura si sono registrati 26.140 arrivi e 48.728 presenze (pernottamenti). Prevalente la componente italiana (20.907 arrivi e 37.960 presenze) ma comunque non trascurabile la quota di stranieri (5.233 arrivi e 10.768 pernottamenti).Tutto era in aumento. Nel 2018 erano stati registrati 22.086 arrivi e 38.807 presenze, in prevalenza italiani (17.732 arrivi, 29.732 presenze). In tre anni Altamura ha raddoppiato la movimentazione (nel 2016 arrivi 11.709, presenze 21.356). Tutto lasciava presagire prospettive ancora più interessanti con la tanto attesa possibilità di aprire la "laguna dei dinosauri" dove è stato ultimato un intervento di studio e di messa in sicurezza durato circa un anno. Le tante visite al "cantiere aperto" e il grande ritorno di immagine erano un ottimo viatico.Tanti progressi quelli fatti negli anni scorsi. In attesa della ripresa del settore, c'è solo da sperare che non vengano vanificati.(Riproduzione riservata)