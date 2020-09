Turismo, nasce un'associazione di b&b

C'è stata una lieve ripresa del turismo ad Altamura. Gruppi e famiglie che arrivano alla spicciolata. In prevalenza vacanzieri che abbinano le passeggiate pugliesi alla visita ai Sassi di Matera (o viceversa), camminatori, escursionisti. Una fruizione mordi-o-fuggi o lenta, queste sono le casistiche prevalenti. I flussi più ingenti sono scomparsi per la mancanza dei grandi eventi.In questo scenario, che è un lento ritorno alla normalità ma molto lontano dai numeri dello scorso anno, si ripensano le strategie. In attesa dei tavoli tematici sull'accoglienza e sulla promozione con il coordinamento del Comune, la novità più recente riguarda la costituzione di un raggruppamento di bed&breakfast. Dodici strutture si sono unite in "Altamura B&B", costituita da circa un mese e guidata da Nicola Disabato. E' una prima risposta di aggregazione mentre finora ciascuna attività si è mossa per proprio conto sulle piattaforme on line o con la promozione fai-da-te.Stando ai dati degli uffici comunali, nella città del pane sono presenti 58 attività alberghiere ed extra-alberghiere, un numero che però potrebbe aver risentito dello stop del settore di mesi. La nuova associazione si propone di favorire lo sviluppo della vita associativa nel settore dell'ospitalità turistica, di favorire l'incontro tra domanda di alloggi ed offerte provenienti dai soci e di realizzare inizitive per valorizzare il patrimonio storico, artistico ed agroalimentare del territorio murgiano. Per fare questo, il canale di dialogo è apertissimo con le istituzioni, con le scuole e con gli addetti ai lavori.Le difficoltà sono tante. Dopo il boom del 2019, per sostenere gli investimenti servono numeri elevati che ora sono impensabili. Peraltro, l'emergenza sanitaria e le paure del Covid19 non sono affatto finite e tutto ciò che riguarda la socialità è destinata a essere penalizzata.