Tre nuovi treni per le Ferrovie Appulo Lucane

La giunta regionale della Puglia, su proposta dell'assessore ai trasporti Anita Maurodinoia, ha approvato una delibera con cui garantisce la copertura finanziaria per l'acquisto di tre nuove automotrici ferroviarie per le FAL.Con la delibera è stato modificato il Piano di investimento FAL nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014 – 2020. L'aggiornamento in questione riguarda la rimodulazione finanziaria sul piano di investimento nell'asse F, relativa al rinnovo del materiale rotabile su ferro di competenza della Società Ferrovie Appulo Lucane. In origine si prevedeva l'acquisto di 3 automotrici ferroviarie nuove, con un costo di complessivi euro 17.559.000,00 di cui € 10.535.400,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 ed € 7.023.600,00 quale quota di cofinanziamento dell'impresa ferroviaria.In base a una variazione di bilancio, è stato stanziato un ulteriore residuo di programmazione di € 1.635.000,00. Per questo la variazione al Bilancio regionale 2023 e pluriennale 2023/2025 ha dato modo di dare seguito al nuovo cronoprogramma di spesa.