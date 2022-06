Traguardo di longevità: 105 anni per nonno Paolo

Nei giorni scorsi il signor Paolo Cirrottola ha tagliato un traguardo di longevità: ben 105 anni! E' la persona più longeva ad Altamura. Ha festeggiato il suo memorabile secolo e più di vita con una festa in famiglia, con la figlia Antonia, il genero Paolo e i due nipoti.Il segreto? Probabilmente è nel dna perché il signor Paolo Cirrottola ha anche una sorella di 91 anni, un fratello di 86 e un'altra sorella di 84. Una festa in famiglia, dunque, con nipoti, pronipoti e amici. A fargli gli auguri sono andati a trovarlo personalmente anche la sindaca Rosa Melodia e l'assessore Tommaso Lorusso.Ad Altamura sono 19 le persone, in prevalenza donne, che hanno compiuto 100 anni o che sono ultracentenarie (fino ai 105 anni). Inoltre quest'anno, per dieci persone 99enni, il trascorrere del tempo segnerà il compleanno a tre cifre dei 100. In tutto - tra centenari, ultracentenari e prossimi centenari - sono 29 le persone più longeve di Altamura, 24 donne e 5 uomini.