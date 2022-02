Terzo giorno di stop per autotrasportatori, si uniscono anche agricoltori

Terzo giorno di fermo per l'autotrasporto privato ad Altamura. Gli autotrasportatori si sono radunati in presidio nella zona industriale in via Gravina, con i camion fermi e incolonnati ai bordi della strada. Protestano per il caro-carburanti che rende insostenibili i costi d'impresa a causa dei notevoli rincari.Oggi si sono aggiunti anche gli agricoltori di "LiberiAgricoltori" che hanno portato al presidio alcuni trattori. Anche il settore agricolo è in difficoltà per l'aumento delle materie prime e dei costi energetici come il gasolio agricolo.Una crisi che rischia di mandare all'aria tante imprese di entrambi i comparti. Per questo hanno deciso di unirsi in questa battaglia anche se finora da Roma, dal Governo, non è arrivato alcun segnale favorevole circa agevolazioni o effetto-calmiere sui prezzi dei carburanti a favore delle imprese.Testo e foto - Tutti i diritti sono riservati