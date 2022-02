Circonvallazione in tilt per protesta degli autotrasportatori

Gli autotrasportatori stanno manifestando sulla strada statale 96 contro il caro-carburanti. Disagi e rallentamenti si registrano sulla strada statale 96 dove decine di automezzi procedono in maniera molto lenta, come segnale di protestaSulla circonvallazione, soprattutto all'altezza di via Selva, la circolazione stradale è in tilt.Ci sono rallentamenti, inoltre, sulla "96" tra Pescariello e Altamura, in direzione Altamura, per un'altra lunga fila di camion che procede in maniera molto lenta. In questo tratto, comunque, si procede.Invece la strada statale 99, Altamura Matera, è libera e si procede regolarmente.(seguono aggiornamenti)Testo e foto - diritti riservati