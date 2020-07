Tecnologia 5G, il consiglio comunale dice 'no'

Con due ordini del giorni, uno presentato dalla maggioranza e l'altro dall'opposizione, il consiglio comunale ha approvato una moratoria sulla sperimentazione della tecnologia 5G (quinta generazione) in territorio di Altamura. In sostanza, appellandosi al principio di precauzione, si dà mandato alla giunta comunale di vietare lo sviluppo di questa tecnologia.Un argomento su cui le forze politiche si trovano d'accordo. Per il momento niente impianti in attesa di dati scientifici più certi che escludano i rischi per la salute pubblica.Anche ad Altamura è stato presentato un progetto per l'installazione di un'antenna 5G alla periferia della città ma a questo punto la decisione del consiglio comunale avrà ripercussioni sull'iter amministrativo.