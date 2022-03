Tappa all'istituto "Nervi Galilei" per sottosegretario Sasso

Il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso ha fatto tappa questa mattina all'Istituto tecnico tecnologico "Nervi-Galilei" dove è stato ricevuto dal dirigente scolastico Vitantonio Petronella, recentemente rientrato presso questa sede scolastica. Sasso ha incontrato docenti e alunni ed ha visitato le aule, i laboratori e gli ambienti di apprendimento."Ora che stiamo finalmente per chiudere la gestione emergenziale della pandemia - afferma Sasso - resta fondamentale ascoltare i territori e raccogliere proposte e richieste dei lavoratori della scuola, degli studenti, delle famiglie. Mi è piaciuto (oltre ad essermi stato utile) parlare soprattutto con le ragazze ed i ragazzi del "Nervi": idee, proposte ed anche qualche critica che porterò con me a Roma."Dobbiamo concentrarci sul lavoro per organizzare al meglio l'ultima parte dell'anno scolastico - aggiunge - ma anche iniziare a programmare le attività estive e la ripresa della didattica a settembre. Il mondo della scuola ha dato grande prova di responsabilità in questi due anni ed è stato capace di reinventarsi e adattarsi alla tempesta che ha investito l'Italia. Ed è in prima fila nel manifestare solidarietà al popolo ucraino e nell'accogliere le mamme e i bambini in fuga dalla guerra. Allo stesso modo, le Istituzioni hanno il dovere di supportare al meglio la nostra comunità scolastica, anche sciogliendo nodi storici come quelli del precariato, dell'adeguamento salariale, del reclutamento".