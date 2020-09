Superbonus al 110%, la grande novità nel settore edile

Superbonus 110%. La grande novità introdotta dal Governo è al centro di un incontro in programma venerdì 4 settembre alle ore 18:00 presso il giardino del Monastero del Soccorso, in piazza Resistenza. Lo organizza il Movimento 5 stelle.Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l'opzione.La misura del governo consente di "ristrutturare la casa a costo zero - sottolinea la deputata Angela Masi - utilizzando gli strumenti dello sconto in fattura e del recupero del credito d'imposta. Con il Superbonus sarà possibile infatti effettuare interventi di efficientamento energetico degli edifici, di riduzione del rischio sismico, installazione impianti fotovoltaici, ma anche realizzazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici all'interno degli edifici".Oltre a Masi, intervengono Luca Sut (deputato del Movimento 5 stelle, capogruppo Attività Produttive), il consigliere comunale Raffaele Difonzo, Nunzio Loizzo (responsabile della rete commerciale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata) e un rappresentante dell'Agi -Associazione Giovani Ingegneri.L'argomento suscita molta attenzione sia per le famiglie sia per gli addetti ai lavori (imprese, professionisti, tecnici).