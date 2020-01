Strada statale 96 ultimo cantiere verso la conclusione

Sulla strada statale 96 è stato aperto in modo parziale il nuovo tratto a due carreggiate e quattro corsie all'altezza di Mellitto, in territorio di Grumo. I lavori sulla "96" sono agli sgoccioli.È di circa 15 milioni di euro il valore complessivo del bando di gara che Anas ha aggiudicato al Consorzio Valori di Roma. L'appalto riguarda i lavori di ammodernamento ed adeguamento nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di Toritto, tecnicamente denominato "1° stralcio Altamura-Toritto", dal km 93,598 al km 99,043. Questo tratto è stato ri-appaltato dopo una rescissione contrattuale quando una parte dei lavori era già stato effettuato.Realizzate due carreggiate separate con due corsie per senso di marcia da 3,50 metri, due banchine laterali da 1,75 metri con uno spartitraffico centrale di 1,50 metri. La durata complessiva era fissata in 483 giorni e il termine per la consegna dell'opera pubblica all'Anas è alla fine di questo mese.Una volta conclusa questa parte, sarà portato a termine il lungo e paziente lavoro di totale ammodernamento con raddoppio totale dell'arteria interregionale Bari-Altamura-Matera. L'opera finalmente risponde alle necessità della comunità murgiana, sicuramente collegata in modo più rapido al capoluogo pugliese.Le priorità ora diventano altre. Sulla circonvallazione di Altamura (si tratta sempre della statale 96), nel tratto in direzione Gravina sono previste tre rotatorie al posto di altrettanti impianti a semaforo. Il punto più delicato è l'incrocio in via Selva dove in modo frequente si attraversa a piedi e con i passeggini. La realizzazione del rondò è accompagnata dalla volontà espressa all'Anas dalla comunità locale di creare "percorsi sicuri" per pedoni. Gli altri due interventi riguardano gli incroci della Graviscella e in via Ferri Rocco.Quando ciò avverrà, con l'eliminazione dei semafori sarà possibile immagine un trasferimento del traffico dalla "Tarantina" - dove il numero dei veicoli è aumentato in modo notevole - di nuovo sulla "96". Perché i flussi veicolari cambiano ogniqualvolta si registrano mutamenti sulla viabilità. Attualmente, comunque, riveste maggiore urgenza un ampliamento della "Tarantina", almeno nel tratto altamurano con gli incroci a raso della Selva e di via Pietro Colletta dove più elevato è il cosiddetto indice di "sinistrosità".