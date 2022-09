Strada provinciale Altamura Santeramo, costruita la rotatoria

In dirittura di arrivo la realizzazione della rotatoria sulla strada provinciale 235 Altamura Santeramo, all'altezza di Casal Sabini, all'intersezione con altre due strade. Il progetto e l'appalto sono stati espletati dalla Città metropolitana che con questa opera ha tenuto in considerazione le richieste delle due comunità di Altamura e Santeramo per mettere in sicurezza questo tratto. Luogo in cui si sono spesso verificati incidenti stradali.La località Casal Sabini è un punto nevralgico della strada per l'intersezione con le strade comunali Mercadante e con Sgarrone. E' presente una grande attività molitoria e sono ubicate altre attività ricettive, educative, ecc., così come è presente un nucleo abitativo rurale.E' ancora cantiere ma è alle fasi finali. La rotatoria ha preso forma e la strada, con questa nuova opera, è aperta al traffico. Sono stati realizzati gli svincoli ed è stata apposta la segnaletica. Mancano ancora i lavori di rifinitura e la pubblica illuminazione. Si tratta di una realizzazione analoga a quelle già costruite, sempre in territorio di Altamura, sia su questa stessa provinciale (in corrispondenza delle strade comunali esterne Barone e Fornello) sia sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato dove è stato "cancellato" un incrocio con un elevato indice di sinistri, purtroppo anche mortali.E una rotatoria la reclamano da molto tempo i cittadini di via Selva e del quartiere Trentacapilli Lama di cervo. L'Anas sta ancora completando la progettazione ma, a quanto pare, dovrebbe essere in dirittura di arrivo. Su questa opera pubblica e sullo stato dell'iter da parte dell'Anas seguirà un'altra nostra notizia con gli ultimi aggiornamenti.