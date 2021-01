Rotatoria a Casal Sabini, passo avanti per il progetto

Passo avanti per il progetto della Città metropolitana di Bari per realizzare una rotatoria sulla strada provinciale 235 Altamura-Santeramo, all'intersezione di Casal Sabini con la strada provinciale 177 Sgarrone e la strada comunale Mercadante. Sono stati trasmessi all'ente provinciale gli atti del consiglio comunale di Altamura, con cui il 18 dicembre il progetto è stato approvato in via definitiva "ai soli fini urbanistici".Per l'acquisizione delle aree sarà necessario procedere ad una serie di espropri. Il rondò avrà un diametro di 40 metri, oltre agli spazi necessari a realizzare le corsie stradali.Tante volte è stata sollecitata questa opera pubblica. L'incrocio di Casal Sabini è spesso luogo in cui si sono verificati incidenti stradali (come nella foto). La località Casal Sabini è un punto nevralgico della strada per l'intersezione con altre strade. E' presente una grande attività molitoria e sono ubicate altre attività ricettive, educative, ecc. così come è presente un nucleo abitativo rurale.La realizzazione di un rondò è necessaria per incrementare le condizioni di sicurezza sul lungo tratto rettilineo dove generalmente si procede a velocità superiori a quelle consentite.Si auspica che i tempi siano i più celeri possibili e che si debba attendere meno tempo rispetto ad altre realizzazioni stradali come quella, attualmente in corso, sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato all'incrocio di San Giovanni.