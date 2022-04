"Strada percorsa da autobus è in grave dissesto"

Un rappresentante dei dipendenti dell'ospedale della Murgia "Perinei", che utilizzano l'autobus per recarsi sul posto di lavoro, hanno contattato la redazione di Altamuralife per segnalare un problema che persiste da mesi. Questione che hanno già segnalato al Comune.I pendolari, che utilizzano la circolare linea 2 "Marino Autolinee", denunciano "il grave dissesto del manto stradale in cui riversa la tratta che va da via Gravina zona pretura a via Gravina zona caserma militare". Hanno chiesto il ripristino del manto stradale su questa tratta per renderla sicura per tutti. Infatti lamentano che "il passaggio su tale tratta dell'autobus di linea causa per i passeggeri gravi sballottamenti e continui colpi di frusta tali da ledere la propria incolumità fisica".Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, alla loro sollecitazione non è pervenuto riscontro.Sullo stato della viabilità, non è l'unica segnalazione da parte dei cittadini in considerazione dell'elevato numero di strade che sono stati interessati da cantieri o su cui si attende la manutenzione (ordinaria oppure straordinaria).