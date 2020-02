Statale 96, nuove limitazioni al traffico

In territorio di Mellitto si procede per completare i lavori

Nuova limitazione al traffico sulla strada statale 96 Bari-Altamura per consentire l'ultimazione dei lavori di ammodernamento della strada statale 96 "Barese".A partire da mezzanotte (00.00 del 22 febbraio) e sino alle 00.00 di domenica 8 marzo sono chiuse le rampe dello svincolo di Mellitto in direzione Altamura - Matera. Inoltre Anas ha aperto al traffico la rampa d'uscita dello svincolo di Grumo Appula sempre in direzione Altamura - Matera.Gli utenti diretti allo svincolo di Mellitto verranno deviati sulla strada provinciale 89 (località Quasano) per poi poter rientrare sulla strada statale 96 al km 100,200, sempre in agro di Toritto.Con il cantiere di Mellitto (Grumo) si completa definitivamente il raddoppio della strada statale 96.