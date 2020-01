Statale 96, limitazioni al traffico per lavori in corso a Mellitto

Per lavori di ammodernamento della strada statale 96 "Barese" sono chiuse le rampe dello svincolo di Mellitto in direzione Altamura-Matera. Lo rende noto l'Anas.La società stradale, nel contempo, ha aperto al traffico la rampa d'uscita dello svincolo di Grumo Appula sempre in direzione Altamura- Matera.La limitazione è attiva fino alle ore 15:00 di domani, 29 gennaio.Gli utenti diretti allo svincolo di Mellitto vengono deviati sulla strada provinciale 89 località Quasano per poi poter rientrare sulla strada statale 96 al km 100,200 in località Toritto.