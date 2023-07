Stasera inizia la rassegna estiva, 16 spettacoli gratuiti allo stadio

Inizia stasera la rassegna "Festival dell'estate 2023", voluta dal Comune di Altamura. Si protrarrà sino al 28 agosto. Sono 16 gli spettacoli previsti, tutti con ingresso gratuito, con inizio alle ore 21.00, nell'area eventi dello stadio D'Angelo in via Mura Megalitiche.Ieri mattina l'iniziativa, sostenuta dal Comune e organizzata da Piesse Management, è stata presentata in conferenza stampa al Palazzo di città. Ne hanno parlato Arrigo Melodia (ufficio cultura del Comune), Donato Popolizio (Piesse Management, organizzatore), Silvano Picerno (direttore artistico), gli assessori Lucia Diele e Angela Miglionico. Nel corso dell'incontro è stata rimarcata la volontà di offrire numerose serate, di buon livello artistico, sia agli altamurani sia a coloro che raggiungeranno Altamura da altre città.Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 21 (apertura cancello alle ore 20.30). Si accede sino all'esaurimento dei posti disponibili o sino al raggiungimento della capienza stabilita dalle autorità di pubblica sicurezza. L'accesso agli eventi per le persone diversamente abili e gli eventuali accompagnatori è sempre garantito, non ci sono limiti di ingressi e sono previsti posti a sedere riservati, anche per gli accompagnatori.