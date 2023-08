Sostegno a imprese agricole per nuovi investimenti

l'ospitalità agrituristica;

l'offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;

la produzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili (esclusivamente da biomassa derivante da sottoprodotti, residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco, con esclusione delle colture agricole dedicate, nonché biomassa derivante dall'attività zootecnica e biomassa derivante da sottoprodotti dell'industria agroalimentare).

la fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare a vantaggio delle fasce deboli della popolazione attraverso:

prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 10 agosto l'avviso pubblico per l'annualità 2023 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia per la sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole".L'avviso pubblico, per l'annualità 2023, ha una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. L'obiettivo è di sostenere, in un contesto aziendale, la diversificazione della produzione, con l'introduzione di attività extra-agricole finalizzate allo sviluppo socio-economico delle aree rurali regionali, attraverso:ScadenzeData iscrizione portale : 09/09/2023Data scadenza domanda : 09/12/2023Scadenza SIAN: 19/12/2023