Sospesi i mercati e di domenica chiuse le attività commerciali

Varate misure restrittive ad Altamura dopo la riunione del Coc (centro operativo comunale), riunito questa mattina, per un esame del nuovo Dpcm e della situazione epidemiologica in città dove i casi attualmente positivi sono 606.Con ordinanza della sindaca Rosa Melodia viene disposta la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante, con apparecchi automatici self-service H24), con esclusione di edicole, farmacie e parafarmacie; resta consentito lo svolgimento dell'attività esclusivamente a mezzo di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.Inoltre con effetto immediato e sino a nuove disposizioni viene ordinata la sospensione dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso il mercato settimanale del sabato (settore non alimentare) di via Manzoni e strade limitrofe e presso i mercati rionali giornalieri - con specifico riferimento agli operatori del settore non alimentare - ubicati in via Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia.L'ordinanza è stata adottata sulla base del parere espresso dal centro operativo comunale (Coc): presenti i rappresentanti di Protezione Civile, Polizia Locale, i referenti dei medici di medicina generale e dei medici pediatri, i dirigenti comunali competenti in materia, i rappresentanti del dipartimento prevenzione e igiene della Asl, ospedale della Murgia "Fabio Perinei", Compagnia dei Carabinieri, associazioni di categoria operanti nel settore del commercio.