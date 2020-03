Sopralluogo di Sasso alla vecchia discarica di "Le Lamie"

Il deputato della Lega Rossano Sasso ieri ha effettuato un sopralluogo presso la vecchia discarica di rifiuti solidi urbani, di proprietà della Tradeco, in contrada Le Lamie.L'impianto è sotto sequestro da novembre per la dispersione di percolato. Servono degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica ambientale."Una bomba ecologica a cielo aperto - commenta Sasso - che disperde quotidianamente percolato ed altre sostanze nocive, che terminano nelle falde acquifere e nell'aria.Altro aspetto molto preoccupante è che nelle zone limitrofe ci sono coltivazioni di ortaggi e di grano. Ho già chiesto in Parlamento l'intervento urgente del Ministro dell'Ambiente Costa, perché ho il fondato timore che purtroppo ci troviamo dinanzi ad una nuova terra dei fuochi, questa volta in territorio murgiano"."Chiedo inoltre l' istituzione del registro dei tumori ad Altamura - aggiunge - che forse, consapevolmente, non è mai stato promulgato da una classe politica locale un po' troppo distratta e connivente sul tema. Il sindaco Melodia istituisca al più presto il registro dei tumori, esigo di conoscere da fonti ufficiali quante persone si ammalano di tumore ad Altamura e chiedo allo Stato un intervento urgente a difesa di questa comunità e di 70.000 cittadini".