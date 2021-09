Iniziati i lavori di bonifica della vecchia discarica

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza di emergenza dell'impianto di discarica per rifiuti urbani in località "Le Lamie", aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 881 del 06 luglio 2021 alla società SIR S.p.A. di Brindisi per un importo contrattuale pari ad € 648.035,77 oltre iva.Sono previsti la realizzazione di un capping (copertura) di tipo provvisorio, l'adeguamento dell'impianto di biogas, l'emungimento (raccolta) di percolato e la realizzazione di una rete di captazione e regimazione delle acque meteoriche in corrispondenza del lotto n. 4.La durata presunta dei lavori è pari a 120 giorni decorrenti dall'inizio delle attività.Gli interventi sono stati appaltati dal Comune di Altamura in via sostituiva. C'è un contenzioso in atto per fare pagare tali spese alla società proprietaria del sito, la Tradeco, società fallita nel 2018 e da quel momento sotto curatela giudiziaria. La vecchia discarica è chiusa da oltre dieci anni ma continua ad inquinare con la dispersione del percolato.