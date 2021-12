Divieti nell'area circostante la discarica Le Lamie

Per proseguire le attività preliminari alla bonifica della vecchia discarica di rifiuti solidi urbani in località Le Lamie, con ordinanza il Comune ha disposto, in via cautelativa e precauzionale, per 120 giorni e comunque almeno fino all'esito del piano di caratterizzazione del sito, alcuni divieti nell'area circostante.Si tratta dei divieti di:- attingimento per ogni uso di acque di ruscellamento e superficiali;- prelievo di acque sotterranee;nell'area circostante la discarica "Le Lamie" nel raggio di 500 metri.L'ordinanza è stata emessa in attesa della valutazione e degli esiti del piano di caratterizzazione ambientale dell'impianto di discarica per rifiuti urbani. Com'è noto di tutte le procedure di gara si sta occupando il Comune, con fondi assegnati dalla Regione, in attuazione di un potere sostitutivo in quanto la proprietà del sito, la Tradeco, è stata dichiarata fallita nel 2018. Sui costi delle operazioni di bonifica è in atto un contenzioso giudiziario con la Tradeco e con la curatela del fallimento.