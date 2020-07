In consiglio comunale si discute del 5G e della discarica

Si discute della tecnologia 5G e della bonifica della discarica "Le Lamie" nel consiglio comunale, convocate per due sedute oggi e domani (con prima convocazione alle ore 17.00 e secondo appello alle 18.00).All'ordine del giorno risultano l'approvazione di alcuni debiti fuori bilancio e altri punti di discussione sulla vita cittadina. Tra questi, dai vari partiti, sono stati presentati approfondimenti e chiarimenti sulla presentazione di un progetto riguardante la tecnologia di quinta generazione (5G) e sullo stato dell'iter per la bonifica della vecchia discarica, sequestrata dallo scorso novembre e su cui è in corso una procedura riguardante interventi per la sistemazione della copertura e della raccolta del percolato.In base al protocollo anti-Covid, non è possibile la partecipazione del pubblico. I consiglieri dovranno tenere la mascherina e restare distanziati.In concomitanza con la convocazione dell'assise, non sono escluse novità sulla formazione della nuova giunta. Rimpasto o azzeramento ? Questo è il bivio politico. Nel frattempo, a quanto pare, tra le indicazioni del Partito democratico uno dei nomi è cambiato. Non resta che attendere lo sviluppo della situazione.