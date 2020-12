Solidarietà con il "Cuore della Puglia"

Donate scatole di cibo alla Caritas per famiglie povere

"Cuore della Puglia", l'associazione che riunisce i Comuni di Acquaviva, Altamura, Gravina, Cassano delle Murge, Corato, Putignano, Rutigliano, Turi, Casamassima e Cellamare, ha organizzato un'iniziativa di solidarietà rivolta alle categorie più deboli: dei cesti natalizi con le principali tipicità gastronomiche del territorio.I prodotti, a chilometro zero ed in gran parte biologici, sono stati forniti da aziende, selezionate mediante avviso pubblico, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che garantisce il rispetto della legalità e della dignità dei lavoratori.Nei giorni scorsi Confcooperative Puglia, presso il Palazzo di Città, alla presenza della sindaca Rosa Melodia e della giunta, ha consegnato 40 cesti che il Comune di Altamura, tramite la Caritas diocesana, distribuirà alle concittadine ed ai concittadini più fragili che soprattutto in questo periodo, necessitano di vicinanza e di sostegno.