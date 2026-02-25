Pasquale Natuzzi
Pasquale Natuzzi
Scuola e Lavoro

Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma

Incontro decisivo il 2 marzo nel Ministero

Murgia - mercoledì 25 febbraio 2026 11.00
Dopo i tavoli di confronto convocati dalla Regione Puglia, si rompe il dialogo tra la Natuzzi e i sindacati. Sono in ballo molti posti di lavoro e la possibile chiusura di uno stabilimento del gruppo. Incontro decisivo il 2 marzo a Roma, nella sede del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Secondo i sindacati: "Il piano presentato non convince affatto: rischia di determinare un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori e senza nessuna prospettiva per una definitiva uscita dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali, vanificando anche il lavoro di sintesi fin qui svolto al tavolo con le regioni Puglia e Basilicata".

I sindacati incalzano: "Invece di investire e innovare, si prosegue con i tagli: confermata la chiusura dello stabilimento di Jesce 2, in una rappresentazione confusa che elimina solo postazioni generando ulteriori inefficienze e non permettendo nei fatti il rientro della produzione dalla Romania. Il nuovo assetto proposto non risolve le criticità, ma le aggrava. I numeri mostrati parlano di una sospensione media della Cassa integrazione straordinaria del 45%. E' un colpo durissimo ai salari che peggiorerà la situazione economica delle famiglie. Di fatto, questa impostazione crea un nuovo e ulteriore esubero rispetto a quello attuale, rendendo la precarietà una condizione strutturale e non temporanea".

Le organizzazioni sindacali hanno annunciato un presidio davanti alla sede del Ministero il 2 marzo.
  • Gruppo Natuzzi
  • Lavoro
Altri contenuti a tema
Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro Il Comune ammesso al finanziamento di "Punti cardinali"
Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati Incontro in Regione Puglia. Ci sarà tavolo di lavoro anche con la Basilicata
Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Dopo l'incontro di ieri a Bari
Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Economia Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Sono state definite le priorità
Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici Economia Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici In due settimane previsti vari incontri a Bari e Roma
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Economia Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Prossimo tavolo di confronto a Roma il 4 febbraio
Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure Previsti 479 esuberi e la chiusura degli stabilimenti di Altamura e Santeramo Jesce
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Allarme dei sindacati
Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori
25 febbraio 2026 Referendum del 22 e 23 marzo, sorteggio degli scrutatori
Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa
24 febbraio 2026 Consiglio comunale: mozione di sfiducia non si è discussa
Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia
24 febbraio 2026 Oggi il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia
Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro
24 febbraio 2026 Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro
Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
23 febbraio 2026 Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
23 febbraio 2026 Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
23 febbraio 2026 Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
Soccer Altamura: vittoria in rimonta
23 febbraio 2026 Soccer Altamura: vittoria in rimonta
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
22 febbraio 2026 Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
22 febbraio 2026 Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
22 febbraio 2026 Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
Team Altamura sfida il Benevento capolista
21 febbraio 2026 Team Altamura sfida il Benevento capolista
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.