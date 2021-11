Scuole protagoniste della festa degli alberi

Scuole protagoniste anche quest'anno della giornata nazionale degli alberi prevista dalla legge n. 10 del 2013. Varie iniziative sono state organizzate nei diversi istituti, per la gioia soprattutto dei bambini delle scuole dell'infanzia e della primaria.Alcune iniziative sono state organizzate dal Comune (con l'ufficio verde e arredo urbano) e dai carabinieri del reparto Parco nazionale dell'Alta Murgia. Ieri in piazza Stazione sono state messe a dimora delle roverelle per il progetto "Un albero per il futuro". Presenti gli alunni del primo circolo didattico "IV Novembre", del secondo circolo "Garibaldi", dell'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco Fiore" e del sesto circolo "Don Lorenzo Milani": Alla manifestazione hanno partecipato la sindaca Rosa Melodia, il comandante dei carabinieri del Parco nazionale dell'Alta Murgia, Giuliano Palomba, le dirigenti scolastiche Paola Flora ("Garibaldi") e Sabina Piscopo ("Don Lorenzo Milani"), maestre e genitori delle classi partecipanti.Oggi i Carabinieri hanno partecipato ad iniziative nel secondo circolo e nel terzo "Roncalli". Inoltre nelle aree esterne del liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia sono state messe a dimora dieci querce alla presenza della sindaca, della dirigente Giovanna Cancellara, dei docenti referenti, con la collaborazione dei carabinieri forestali e dell'Arif.