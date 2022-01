Scuole, ancora forti ripercussioni per i casi Covid

Il mondo della scuola continua a subire forti ripercussioni per i contagi e per il Covid la cui circolazione resta elevata. Nella scorsa settimana sono stati 122 i casi Covid riguardanti alunni o personale mentre in quella precedente erano stati 128. Quindi la situazione è sostanzialmente stabile. Numeri elevati che si trasformano in quarantene, tamponi a cui i bambini sono sottoposti (a volte costretti anche dal secondo o addirittura dal terzo tracciamento per la stessa scuola), file in farmacia, disagi per le famiglie.E' bene ribadire che in prevalenza i contagi avvengono in ambito extra-scolastico (soprattutto in famiglia) ma vengono rilevati con il tracciamento scolastico quando si verificano uno o più casi positivi in una classe. Questo è il protocollo anche se le regole cambiano molto frequentemente e probabilmente cambieranno ancora con le decisioni imminenti del Governo.La situazione in provincia di Bari - La Asl ha diramato il consueto bollettino. L'Eic, centrale operativa della sorveglianza sanitaria della ASL, nella settimana fra il 24 e il 30 gennaio ha tracciato 1110 casi nelle scuole, ancora in crescita rispetto alle 952 positività della settimana precedente, con la prevalenza dei casi nella scuola primaria. Dei 1110 casi, 1026 sono riferiti a studenti e 84 a personale scolastico. Nel dettaglio del monitoraggio, le positività sono così distribuite: 480 nelle scuole primarie, (445 alunni e 35 personale scolastico), 242 nelle scuole secondarie di secondo grado (226 alunni e 16 personale scolastico), 218 nelle scuole dell'infanzia (189 alunni e 29 personale scolastico), e 170 nelle scuole secondarie di primo grado (166 alunni e 4 personale scolastico).