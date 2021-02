Scuola: il Tar della Puglia sospende l'ordinanza di Emiliano

Il Tar della Puglia, sede di Bari, ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'ordinanza n. 56 del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che il 20 febbraio ha disposto la didattica digitale integrata nelle scuole di ogni ordine e grado della regione.E' stato accolto il ricorso presentato da un gruppo di genitori, assistito dal Codacons Lecce.Ora si attendono ora le decisioni della Regione. L'ordinanza stabiliva un'organizzazione flessibile delle scuole, con la Did al 100 per cento, con alcune deroghe per diversamente abili, bisogni educativi speciali e altri casi particolari rimessi alla valutazione delle singole scuole.Cosa succede domani? E' questa la domanda che ora tutti si pongono: famiglie, dirigenti scolastici, docenti. Sono stati altri giorni molto complicati, alle prese con l'applicazione dell'ordinanza che ha nuovamente spaccato le comunità scolastiche.A breve gli aggiornamenti