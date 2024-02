Un altro giorno di chiusura per il plesso scolastico "Ottavio Serena"

Prorogata ordinanza anche per giovedì 8 febbraio

Con ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 7 febbraio 2024, il Sindaco prof. Vitantonio Petronella ha disposto la proroga della chiusura del plesso "Ottavio Serena" della scuola secondaria di primo grado "Serena-Pacelli", anche nel giorno 8 febbraio 2024, per il completamento delle verifiche in atto.La scuola è stata chiusa già due giorni, ieri e oggi. Tutto è iniziato dalla segnalazione alla scuola di strani odori, forse riconducibili a gas. Sono state avviate delle verifiche, con sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune. I controlli non si sono ancora conclusi.