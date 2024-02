Chiusura di due giorni del plesso scolastico "Ottavio Serena"

Ordinanza comunale Chiusura plesso scolastico 5-6 febbraio 2024

Con ordinanza n. 5 firmata ieri, il sindaco di Altamura Vitantonio Petronella ha disposto la chiusura del plesso "Ottavio Serena" della Scuola Secondaria di Primo Grado "Serena-Pacelli", per i giorni 6-7 febbraio 2024.Il provvedimento riguarda solo il plesso "Serena" (ubicato in via G.B. Castelli) ed è motivato dalla necessità di effettuare delle verifiche perché sono stati segnalati odori, di natura ancora da accertare. Probabilmente - ma bisogna ancora verificare - provenienti dalla rete esterna del gas. Sul posto ieri hanno effettuato un sopralluogo i vigili del fuoco e i tecnici del Comune ma sono richiesti altri controlli.Per questo il primo cittadino ha firmato, precauzionalmente, un'ordinanza di chiusura per due giorni.In allegato il provvedimento.