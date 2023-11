Statale 96, limitazioni al traffico nel tratto della galleria di Gravina

Questa settimana, a partire da oggi e sino a venerdì, dalle ore 7 alle 18, l'Anas ha disposto delle limitazioni sulla strada statale 96 in territorio di Gravina in Puglia. A causa del pre-collaudo degli impianti della galleria Salsa, nel tratto in direzione Potenza, viene ristretta la carreggiata tra il km 67+300 ed il km 73+300 della strada statale 96 e viene attivato il senso unico alternato di marcia, regolato attraverso un impianto semaforico.Nello specifico è previsto:senso unico alternato mediante impianto semaforico su SS 96 BARESE dal km 67+300 al km 73+300 a partire dal 20/11/2023 fino al 24/11/2023 nella fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00.L'Anas invita gli automobilisti al rispetto della segnaletica e a porre la massima attenzione e prudenza in prossimità dei lavori.