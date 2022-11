Saverio Mininni inserito nel Catalogo di arte moderna

Un artista altamurano è stato inserito nella "bibbia" del settore: il CAM - Catalogo di arte moderna della Mondadori, edizione numero 58. E' punto di riferimento per artisti, collezionisti, critici, esperti, ecc. Un grande risultato per Saverio Mininni che ne va giustamente orgoglioso. E' l'unico altamurano presente e uno dei pochissimi pugliesi.Il CAM racchiude le schede biografiche e artistiche degli artisti italiani dal primo Novecento ad oggi. Il Catalogo è stato presentato oggi a Milano.Saverio Mininni dipinge da venti anni ma solo negli ultimi le sue opere iniziano ad essere conosciute. Esattamente dal momento in cui di lui si sono accorti Vittorio Sgarbi ed altri critici d'arte. I suoi lavori sono stati pubblicati sulle principali riviste e sui volumi che sono i punti di riferimento: uno è il CAM; l'altro è l'Atlante di arte contemporanea della De Agostini. Quindi è un artista quotato: la "quotazione" è il risultato finale con cui si qualifica il valore di un'opera e dipende dal coefficiente e dalle dimensioni della realizzazione. E per Mininni i valori sono in salita. Nel CAM sono stati raffigurati "Il mito di Proserpina"; La mano velata"; "Mythological face".Mininni è un artista figurativo, che predilige il neoclassico. Principale fonte di ispirazione è la perfezione del corpo umano. Dipinge con una tecnica mista tutta sua, utilizzando un'amalgama che ha realizzato con smalto, acrilico ad acqua, sabbia di origine vulcanica, inchiostro di china, aniline, accorpanti, malte.Per lui oggi è una grande giornata. E comprensibilmente l'emozione è enorme. Un risultato che rappresenta un traguardo, perché consentirà di farlo conoscere a un pubblico maggiore; ma è anche un nuovo punto di partenza verso orizzonti ancora più gratificanti.Per conoscere la sua arte: www.saveriomininniart.it . Vedere i suoi quadri, però, è relativo. Perché non si può apprezzare quel materico che è percepibile al tatto.