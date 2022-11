Racconti di azienda, ben riuscita l'iniziativa di Oropan

Grande adesione di pubblico, sabato 26 novembre presso il Teatro Mercadante di Altamura dove, l'azienda altamurana, Oropan SPA, ha organizzato l'evento "Saperi d'impresa: Persone, Luoghi, Futuro". L'evento patrocinato da Museimpresa e Confindustria Bari e BAT, a conclusione della XXI Settimana della Cultura d'Impresa, promossa da Confindustria, ha visto la presenza in teatro, di numerosi alunni di istituti superiori del territorio, testimonianza di come i Saperi e la Cultura d'impresa siano cultura da tramandare alle nuove generazioni."Abbiamo la possibilità di far vedere come le nostre imprese sappiano creare opportunità di lavoro per i nostri ragazzi, nel nostro territorio. Le realtà, oggi presenti, sono realtà importanti del nostro territorio del nostro Sud e rappresentano la capacità di creare impresa ed essere aperti al territorio.- ha sottolineato durante il suo intervento il Presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT, Sergio Fontana."I Musei d'impresa sono custodia della memoria guardando sempre al futuro. Noi scriviamo ogni giorno una storia al futuro- ha affermato Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa, intervenuto al dibattito, che ha concluso dicendo – "Avere consapevolezza della propria storia significa raccontare alle generazioni future che le imprese sono cambiamento, qualità, rapporto con il territorio, sono sviluppo sostenibile".Grazie ai racconti di Amaro Lucano, Confetti Mucci, Liquirizia Amarelli e Pane Forte, aziende che si sono dotate di un proprio Museo d'impresa per "custodire la memoria con uno sguardo proiettato al futuro", l'evento ha raccontato come l'impresa possa fare scuola e cultura del lavoro, essere realtà in cui i giovani possono scommettere e trovare riscontro alle proprie ambizioni e aspirazioni; dove avere l'opportunità di sviluppare I propri talenti."L'obiettivo che ci siamo posti nell'organizzazione di questa giornata è stato quello di unire in condivisione il mondo dell' impresa con il mondo della scuola, con la finalità di coinvolgere i ragazzi nella conoscenza delle storie e delle realtà produttive del territorio, per proiettare le future generazioni, la classe dirigente e lavorativa del domani, nel mondo del lavoro, con consapevolezza e passione"- ha affermato introducendo la giornata, Lucia Forte, Amministratore Delegato di Oropan SpA.