Sanità: si ripristinano i posti letto "no Covid"

L'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, hanno inviato alle Asl e alle strutture ospedaliere una disposizione per la riprese dell'attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriali negli ospedali pubblici. In considerazione dell'andamento della pandemia da Covid e della curva dei contagi, si dispone a far da lunedì 24 maggio, l'avvio di un graduale processo di riconversione dei posti letto dedicati al covid a posti letto per patologie "no covid".Una situazione che riguarda anche l'ospedale della Murgia "Perinei" dove tutto il sesto piano è stato riconvertito a ottobre in area Covid-19. Questa trasformazione ha richiesto per cinque unità operative la riduzione degli spazi e delle prestazioni.La decisione della Regione tiene conto anche dei dati confortanti della vaccinazioni. Con il 97,5% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate la Puglia è al primo posto in Italia per capacità vaccinale. Sono circa 2 milioni le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri. Il 34,4% della popolazione totale pugliese ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 33,1%.Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono:Sono in corso le prenotazioni per le altre classi di età.