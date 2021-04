Rotary club dona 12 tablet al quinto circolo San Francesco

Dodici tablet sono stati donati dal Rotary Club Altamura-Gravina al quinto circolo didattico "San Francesco d'Assisi". Questa mattina si è tenuta la consegna. L'iniziativa rientra in un progetto del distretto rotariano 2120 di Puglia e Basilicata: sono stati acquistati e donati alle scuole pugliesi e lucane 540 tablet, da assegnare in comodato d'uso gratuito ai bambini in didattica a distanza che necessitino di questi dispositivi.La consegna è stata effettuata questa mattina dalla presidente del club Emilia Casiello e dall'assistente del Governatore Pino Nitti alla dirigente scolastica Pasqua Loviglio, alla quale è stato anche consegnato il guidoncino del club a ricordo dell'evento. La dirigente ha ringraziato la presidente Casiello per avere scelto la sua scuola per tale donazione, specificando che la popolazione scolastica è numerosa.L'evento del distretto rotariano è stato reso possibile a seguito del conferimento da parte dell'Agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà globale USAID della somma di 5 milioni di dollari al Rotary italiano da utilizzare nell'ambito della lotta al Covid 19. Il Distretto 2120 ha provveduto all'acquisto dei tablet, ripartendoli ai vari club di Puglia e Basilicata per le assegnazioni ad alcune scuole dei Comuni ricompresi nel loro territorio, come prima tranche. E' prevista un'ulteriore fase di acquisti e consegne ad altre scuole.