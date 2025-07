Passaggio del Martelletto al Rotary Club Altamura-Gravina

4 foto rotary club 2025

"Il modo migliore per ritrovarsi è perdersi al servizio degli altri" - l'incipit del discorso di insediamento del nuovo Presidente del Rotary Club Altamura- Gravina, Avv Marialina Loschiavo.Nella magica cornice di Masseria San Canio, nel Bosco Comunale di Gravina, si è tenuta la cerimonia del "Passaggio del Martelletto" del Rotary Club Altamura-Gravina dal past president Vito Cicirelli al nuovo Presidente, Marialina Loschiavo.Dopo il rintocco di campana che ha segnato l'inizio della serata e il saluto alle bandiere, il past president ha ricordato ai soci presenti e agli ospiti del club le iniziative di service che si sono svolte nell' anno sociale appena trascorso, omaggiando i presenti con un video esplicativo. Al termine si è tenuto il consueto "scambio del collare", seguito dalla relazione programmatica che il Presidente Loschiavo ha enunciato.L'incipit esplicativo del suo discorso ha dato contezza delle attività di service che connoteranno l'anno sociale appena iniziato. "Sarà un anno di crescita personale e sociale- ha aggiunto la Loschiavo- che darà concretezza al WE SERVE, obiettivo primario di noi rotariani." Il Rotary International, infatti, è la più grande associazione di volontari al mondo, nata in America nel 1920 dalla mente lungimirante e fattiva di Paul Harris. Oggi sono più di 7 milioni i rotariani nel mondo con l'unica mission: servire al di sopra di ogni interesse personale."E' con questo spirito che ho coniato il motto dell'anno, scegliendo "L'Energia dell'Armonia" - ha continuato la Loschiavo- perché ogni manifestazione di spirito rotariano sia animata dalla collaborazione e dall'amicizia tra i soci, che esprimono energia di coesione".Presente alla serata, il Governatore del Distretto 2120, CAV Antonio Bellisario BRAIA, che, complimentandosi con il Presidente per le iniziative esposte, ha concluso augurando a tutti un solare anno rotariano all'insegna del "WE ARE ONE- UNITI PER FARE DEL BENE".