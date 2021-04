Una nuova automedica per l'ospedale della Murgia

Una nuova automedica a disposizione dell'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" per varie esigenze sanitarie del pronto soccorso, sia per il trasporto di persone sia per il trasporto di campioni biologici e farmaci e, tra questi, gli anticorpi monoclonali.E' stata donata e consegnata dal club Rotary Altamura-Gravina nel corso di una breve cerimonia nel piazzale antistante l'ospedale. Il veicolo è stato preso in consegna dalla direzione medica e amministrativa del presidio, rappresentate da Annalisa Altomare e Rachele Popolizio. Lo scopo dell'iniziativa è stato spiegato dalla presidente del club Rotary Emilia Casiello, accompagnata dall'assistente del governatore del distretto Pino Nitti e da numerosi soci. Il gesto è una forma di gratitudine per l'impegno del personale sanitario e vuole dare un contributo a rafforzare la disponibilità di mezzi in uso.Alla breve cerimonia sono intervenuti la sindaca di Altamura Rosa Melodia, il sindaco di Poggiorsini Ignazio Dimauro e l'assessore del Comune di Gravina Giuseppe Laico. Presente il vescovo della diocesi mons. Giovanni Ricchiuti per la benedizione del mezzo.