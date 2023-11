Ripavimentazione del corso, gara d'appalto in dirittura di arrivo

Dopo due gare senza esito per la mancata aggiudicazione, al terzo tentativo l'appalto per la riqualificazione di corso Federico II di Svevia e piazze annesse è andato in porto.La procedura di gara, con base d'asta di euro 3.759.479, vede una proposta di aggiudicazione alla RTI Mafris srl - Giampetruzzi srl. L'aggiudicazione sarà definitiva dopo le verifiche dei requisiti previsti dal disciplinare di gara. Quindi, bisogna ancora attendere l'esito definitivo ma almeno questa volta la gara non è andata deserta."L'Amministrazione comunale, nonostante i tempi ristretti e le numerose complessità del PNRR, è fortemente impegnata a dare seguito all'intera pianificazione di opere da realizzare", fa sapere il Comune in una nota.Com'è noto, la pietra del corso è fratturata e disconnessa in moltissimi punti. Tanti sono stati gli interventi di ripristino ma servono solo a dare una sistemazione provvisoria.L'intervento programmato prevede il totale rinnovo della pavimentazione realizzata negli anni '90, in gran parte ammalorata, e il rinnovo dei sottoservizi, degli elementi e reti impiantistiche, nonché l'inserimento di arredo urbano come le panchine, sia nell'arteria centrale del centro storico sia nelle piazze annesse adiacenti (Duomo, Repubblica, Municipio).