Rigenerazione urbana, altri 7 milioni di fondi statali

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari di fondi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro.Il Comune di Altamura ha ottenuto circa 7 milioni di euro per quattro progetti. La quota è così suddivisa: 6.660.000 euro a carico dello Stato; la restante quota di co-finanziamento comunale. Sono progetti di cui occorrerà redigere la progettazione per la quale il Comune ha chiesto 280.000 euro (compresi nel finanziamento totale). Secondo quanto reso noto dalla sindaca Rosa Melodia, uno dei progetti riguarda il rifacimento di corso Federico di Svevia e piazze annesse. La ri-pavimentazione di corso Federico II di Svevia è un tema che da tempo suscita attenzione per lo stato precario di interi tratti del vecchio basolato, soggetto a continui deterioramenti e conseguenti ripristini provvisori. Senza contare i frequenti incidenti con cadute di persone, a causa delle fessurazioni della pietra.Con questi ulteriori fondi, sale a oltre 47 milioni di euro la dotazione statale ottenuta dal Comune di Altamura perché bisogna aggiungere i 40 milioni del Pinqua (programma innovativo per la qualità dell'abitare) . Sono risorse importantissime, mai tanti finanziamenti ottenuti dall'ente locale, anche grazie alla concomitanza con il Pnrr - piano nazionale di ripresa e resilienza scaturito dall'emergenza Covid-19. Formidabili occasioni per sistemare problemi annosi e per riqualificare ampie aree della città e per questo occorrono adeguate progettazioni.