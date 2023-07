Lavaggio notturno del corso e nel centro storico

Anche quest'anno si terrà il servizio di lavaggio notturno di corso Federico II di Svevia, delle vie e piazze del centro storico per ripulire da macchie e sporco. Il lavaggio avverrà con cadenza settimanale, alle prime ore del mercoledì (quindi nella notte tra il martedì e il mercoledì).Secondo quanto reso noto dal Comune, si comincia nella notte tra martedì 11 luglio 2023 e mercoledì 12 luglio, a partire dalle ore 2. Per il servizio di lavaggio e pulizia delle strade verranno impiegati 2 operatori e 1 autista alla guida del mezzo lava-strade. Si procederà sino all'ultima settimana di settembre.Per consentire le attività di lavaggio, le auto non dovranno essere lasciate in sosta nelle aree interessate. Pertanto a partire dalla mezzanotte non si potrà parcheggiare e i proprietari di esercizi commerciali dovranno tenere le saracinesche chiuse e rimuovere gli arredi esterni (tavolini e sedie). In caso contrario, rischiano di essere multati.