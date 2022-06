Lavaggio notturno del corso e delle piazze

Per il periodo da giugno a settembre, su sollecitazione della Sindaca Rosa Melodia e dell'Amministrazione comunale, vengono modificate le modalità di lavaggio di corso Federico II di Svevia e delle vie principali e piazze che s'intersecano con lo stesso corso.Con una richiesta del 26 maggio, il 3° Settore (competente per l'ambiente e l'igiene urbana) ha richiesto una variazione del programma per consentire l'utilizzo di modalità più efficaci per il lavaggio del corso quale l'uso di lance ad alta pressione. In data 31 maggio il Dec (direttore dell'esecuzione del contratto) ha dato parere favorevole. A seguire, anche la ditta ha dato la propria disponibilità.Il primo lavaggio con le nuove modalità è programmato nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 giugno e si procederà ogni sette giorni. S'informa la cittadinanza, pertanto, che durante le operazioni di lavaggio – presumibilmente dalla mezzanotte alle ore 6.00 del giorno successivo - non sarà consentito il traffico dei veicoli lungo il corso e nelle piazze e aree limitrofe, al fine di ottenere i migliori risultati. Si confida nella collaborazione della cittadinanza.